»Bodite ponosni na dvojezičnost, ki je izjemno bogastvo.« Tako je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar nagovorila učence, učitelje, starše in vse navzoče na današnji dopoldanski proslavi 40-letnice Večstopenjske dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru. Predsednica je bila ob drugih prisotnih slavnostna gostja dogodka, v okviru katerega si je ogledala šolo in doživela topel sprejem učencev in osebja s kulturnim programom, pesmimi in recitacijami.

Beneški Slovenci so ohranili kulturo, jezik in identiteto ter pokazali veliko prilagodljivost in miselno odprtost, je v svojem nagovoru dejala predsednica in poudarila, kako je špetrska šola pomemben steber dvojezičnega izobraževanja in ključna institucija za slovensko narodno skupnost. Poudarila je tudi pomen izobraževanja za širšo družbeno zavest in odgovornost ter razvijanje kritičnega razmišljanja. Glede prihodnosti širšega obmejnega območja je dejala, da se zgodovine sicer ne da spreminjati, je pa potrebno z njo živeti in pustiti zamere za seboj, to zaradi mladih.

Po besedah ravnatelja Davida Clodiga se v dvojezični šoli razvijajo odprte glave, ki so pripravljene sprejeti drugega in se prilagoditi spremembam. Za špetrskega župana Casareja Pinatta je to poseben dan za Špeter, kjer je dvojezična šola s 40 leti dosegla polno zrelost. To je poseben dan tudi za celotno deželno skupnost FJK, je dejal deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, ki je opozoril tudi, kako posebni statut FJK sloni predvsem na prisotnosti manjšinskih skupnosti in štirih uradnih jezikov. Te kraje pesti demografski padec, pri čemer je treba storiti vse, da se ga zajezi, med referenčnimi točkami za to pa je tudi dvojezična šola, je še dejal Roberti, ki je omenil tudi prihajajočo Evropsko prestolnico kulture leta 2025 v Gorici in Novi Gorici. Na slovesnosti so se zahvalili tudi bivšima ravnateljicama Sonji Klanjšček in zlasti Živi Gruden, državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar pa je šoli izročila priznanje.Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar se trenutno sestaja z župani občin videmske pokrajine, kjer veljajo določila zaščitnega zakona za Slovence, na sporedu pa ima tudi srečanje s predstavniki slovenskih društev in ustanov iz videmske pokrajine in z ženami iz Benečije.