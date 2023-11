Bolnico Franja naj bi odprli leta 2025

V Mestnem muzeju Idrija, ki upravlja Partizansko bolnico Franja, ta je po razdejanju v poletni ujmi zaprta za obiskovalce, upajo, da bodo spomenik lahko ponovno odprli v letu 2025. Po besedah direktorja muzeja Mihe Kosmača bo veliko odvisno od priprave finančne konstrukcije in vremena, ki je že povzročilo časovni zamik.

Kot je pojasnil Kosmač, je prva ocena stroška gradbenih del za vzpostavitev stanja, da bi lahko Franja ponovno sprejela obiskovalce, okrog 450.000 evrov. Dodal je, da bodo končni stroški seveda odvisni tudi od cen na trgu ter da bodo lahko bolj točno oceno podali, ko bodo začeli s sanacijo.

Na novinarsko vprašanje, kdaj se bo sanacija začela, je Kosmač pojasnil, da je njihov cilj, da pred zimo uredijo prvi del dostopne poti na ožje spomeniško območje, da preprečijo nadaljnjo škodo ter da lahko del inventarja in predmetov umaknejo pred zimo.

Pred končanjem sanacije Franje bo potrebno sanirati tudi zaledje, zato je Kosmač glede napovedi, kdaj bo ponovno odprta za obiskovalce, previden. Kot pravi, je pri tem vprašanju največje vprašanje to, kako hitro bo potekalo urejanje zaledja. »Kljub temu, da sanacija zaledja ni v naši pristojnosti, si prizadevamo, da bi se k sanaciji Franje pristopilo celostno, saj je ureditev zaledja - praznjenje lovilnih pregrad in urejanje plazovitega območja - ključno za sanacijo ožjega spomeniškega območja. Vseeno je naša časovnica postavljena optimistično z željo, da bo Partizanska bolnica Franja obiskovalce sprejela leta 2025, ko obeležujemo obletnico konca druge svetovne vojne,« je povedal.

V Mestnem muzeju Idrija so sicer takoj po uničujočih ujmah začeli zbirati sredstva za obnovo Franje in do konca oktobra zbrali 14.000 evrov.