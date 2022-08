Borbena južnotirolska senatorka

Južnotirolska ljudska stranka (SVP), ki je na referendumu podprla zmanjšanje števila poslancev in senatorjev, bo na septembrskih volitvah najbrž izgubila parlamentarca. Namesto dosedanjih šest naj bi največja stranka bocenske pokrajine izvolila pet parlamentarcev (dva senatorja in tri poslance), nakazujejo predvolilne ankete; do izenačenja s sedanjim številom mandatom lahko pride le v primeru, da bo v bocenskem senatnem okrožju prevladal kandidat SVP Manfred Mayr. Članstvo SVP je kandidate izbralo na notranjih strankarskih volitvah. Za senat so izbrali dosedanja senatorja Julio Unterberger in Mainharda Durnwalderja, za poslansko zbornico pa Renate Gehbard, Manfreda Shulliana in Dietra Stegerja (doslej je bil senator), medtem ko je iz kandidatne liste izpadel poslanec Albrecht Plangger.

Na državni politični sceni je od kandidatov SVP najbolj prepoznavna Julia Unterberger, ki je v iztekajoči zakonodaji predsedovala senatni skupini avtonomij in jezikovnih manjšin (njen član je tudi dosmrtni senator Giorgio Napolitano). Senatorka je v intervjuju za Corriere della Sera brez dlak na jeziku povedala, da jo je južnotirolski lobi kmetov in lovcev skušal neuspešno izločiti iz boja za parlamentarni mandat. Udar na moj račun ni uspel, je pojasnila Unterberger, ki je priznala, da se v SVP, stranka z najdaljšim stažem v italijanskem parlamentu, od vedno soočajo konservativna in napredna duša. »Jaz pripadam slednjim in se bom vedno borila proti desnici in suverenistom,« je v pogovoru za milanski časnik dejala borbena senatorka iz Merana.