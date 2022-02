Brez vozniškega dovoljenja prevažal migrante

Na počivališču Ravne so policisti ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila doma iz Ilirske Bistrice. Omenjeni je v vozilu prevažal štiri državljane Afganistana, ki so v državo vstopili na nedovoljen način. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Ilegalni prebežniki iz Afganistana pa so še v postopku obravnave.

Policisti so nadalje ugotovili, da voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu vozilo zasegli, prav tako mu je bil odrejen hitri test na droge, ki je bil pozitiven na opiate in kokain, zaradi česar so mu policisti odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Za vse kršitve bo zanj napisan obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Koper.