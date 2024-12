Burja danes spet do okrog 100 kilometrov na uro

Burja bo tudi danes dosegala hitrost do okrog 100 kilometrov na uro. Ob 13. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na pomolu Bandiera namerila najmočnejši sunek 95 kilometrov na uro, v popoldanskih urah pa se bo še nekoliko okrepila. Včeraj je dosegla najvišjo hitrost 87 kilometrov na uro. Jutri bo še zmerna do močna, od sobote pa bo nekoliko oslabela in bo povečini šibka do zmerna.

Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno in vetrovno vreme. Temperature se ne bodo bistveno spremenile. V nižinah bodo ponoči povečini pod ničlo ali okrog ničle, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo povečini do okrog 10 stopinj Celzija ali rahlo višje.

Nad večjim delom Evrope je nastal soliden anticiklon z razmeroma toplim višinskim zrakom, ki na bo več dni zagotovil stanovitnost.