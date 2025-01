Čaka nas nekaj deževnih dni

Po prehodu včerajšnje vremenske fronte se je ozračje ustalilo in danes v nižinah prevladuje oblačno ali ponekod spremenljivo vreme, v gorah pa je povečini kar sončno in za ta čas toplo.

Jutrišnja vremenska slika bo podobna, v gorah bo še topleje, v nižinah pa bolj vlažno in oblačno ter ponekod zamegljeno.

V nedeljo bodo naši kraji pod vplivom prve od dveh vremenskih front, ki nas bosta prešli do vključno torka. Več dni bo prevladovalo vlažno in oblačno ter občasno deževno vreme. Proti nam bodo pritekali sredozemski tokovi in bo za ta čas toplo.

V nedeljo bo oblačno in vlažno z občasnimi rahlimi padavinami. Pihal bo južni veter.

V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme, južni vetrovi se bodo okrepili.

V torek bo naše kraje dosegla vremenska fronta, ki prinaša zmerne do občasno lahko močne padavine. Meja sneženja bo nad višino okrog 1500 metrov. V sredo kaže, da se bo vreme izboljšalo.