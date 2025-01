Celinska vremenska slika z burjo se danes zaključuje

Severovzhodna celinska vremenska slika, ki nam jo je zagotovil soliden anticiklon, v kateri je proti nam s pogosto in povečini močno burjo pritekal hladnejši in bolj suh zrak, ob čemer je v FJK in povečini na Primorskem prevladovalo sončno vreme, se danes zaključuje. Z jutrišnjim dnem (nedeljo) bo na vreme pri nas postopno vse bolj vplivalo ciklonsko območje, ki se našemu območju približuje iznad Sredozemlja, v drugi polovici prihodnjega tedna pa bosta na vreme pri nas vplivali dve vremenski fronti.

Z jutrišnjim dnem bo burja ponehala in naši kraji bodo pod vplivom jugozahodnih tokov, ki bodo prinašali bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Sonca bo, kot kaže, v prihodnjem tednu bolj malo, vlage pa kar veliko. Pogosto bo oblačno, zlasti v drugi polovici prihodnjega tedna pa se bodo občasno pojavljale tudi padavine.

Jutri (nedelja) bo sprva še nekaj jasnine, čez dan pa bo povečini zmerno do pretežno oblačno, burja bo oslabela.

Podobno bo vreme v ponedeljek, medtem ko bo v torek in sredo več vlage in oblakov. Ozračje bo povečini vlažno in zamegljeno.

Od četrtka do nedelje kaže na povečini oblačno vreme z občasnimi padavinami. Topleje bo.