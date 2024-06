Čezmejni podjetniški akrobati

Wally Bonvicini je samoimenovana borka proti »oderuškim bankam«, ki je bila pred kratkim pravnomočno obsojena zaradi hudodelskega združevanja z namenom davčne zatajitve ter obrekovanja. Premoženja italijanskih podjetij je v skladu z ugotovitvami preiskovalcev pomagala skrivati v tujini, zlasti v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in v Senegalu. Italijansko vrhovno sodišče je 14. februarja letos zavrnilo njeno pritožbo in s tem potrdilo drugostopenjsko obsodbo na 6 let in 6 mesecev zaporne kazni (na prvi stopnji v Parmi je bila obsodba znašala 10 let in pol zapora). Sodba vrhovnega sodišča je bila objavljena 9. maja.

72-letna Bonvicini je nekdanja županska kandidatka v Parmi (leta 2012), v Verdijevem mestu sta njen obraz in ognjevit značaj dobro znana. Zgodba, zaradi katere je bila pravnomočno obsojena, pa v dobri meri zadeva tudi slovensko Istro, saj je tam ustanovila vrsto podjetij, v katera se je prelivalo premoženje italijanskih podjetij, da bi se izognili italijanskim oblastem. Pri tem so ji pomagali tako italijanski sodelavci kot nekateri domačini. Del prvih pa se je nato vrnil v Italijo in zagrabil za biznis državnih subvencij v gradbeništvu ter opeharil celo vrsto strank, delavcev ter dobaviteljev – v Furlaniji - Julijski krajini, Piemontu, Toskani. Primorski dnevnik se je pogovoril z nekaterimi oškodovanci, medtem pa so se protagonisti teh podjetniških akrobacij (gradbena podjetja, ki jih isti ljudje – nad vsemi je Marco Astesana – ustanavljajo eno za drugim, dejansko nimajo kapitala in gradbenih del pogosto ne izvedejo, včasih pa se stranke znajdejo s porušeno hišo) ponekod znašli na zatožni klopi.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.