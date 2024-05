Civilna zaščita iz FJK in Arso objavila rumeno in oranžno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta za jutri (četrtek) in za petek dopoldne objavila rumeno in oranžno opozorilo. Našim krajem se bo približalo atlantsko ciklonsko območje, ob katerem bodo ves četrtek pritekali vlažni in nestanovitni južni tokovi, so zapisali pri civilni zaščiti iz FJK. Oranžno opozorilo so zaradi pričakovanih zelo obilnih padavin in močnih neviht objavili za nižinski in vzhodni pas FJK, drugod je opozorilo rumeno.

Arso je oranžno opozorilo objavil za jugozahod in severozahod Slovenije. Pričakujejo okrepljen veter, krajevne nevihte in izdatnejše nalive.