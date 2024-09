Civilna zaščita iz FJK objavila rumeno vremensko opozorilo

Civilna zaščita iz FJK je danes opoldne objavila rumeno vremensko opozorilo za celotno Furlanijo - Julijsko krajino, ki bo veljalo od 12. ure jutri (četrtek) do 6. ure zjutraj v petek. Ob višinski dolini bo severno Italijo prešla nevihtna vremenska fronta, pritekali bodo vlažni južni tokovi, so zapisali.

Od četrtkovega popoldneva do petkovih jutranjih ur se bodo pojavljale plohe in nevihte, padavine bodo ponekod obilne. Nevihte bodo lahko zlasti ob morju in v nižinah močne, opozarjajo pa tudi pred krajevnimi nalivi. Pripadnike civilne zaščite opozarjajo naj bodo v pripravljenosti in naj poostrijo nadzor zlasti na območjih, kjer so avtokampi in ob morebitnih dogodkih na prostem.