Danes bogata novoletna številka

Primorski dnevnik bo bralke in bralce pospremil v leto 2025 z bogato številko. Zadnji dan v letu je namreč izšel na 40 straneh. Ob običajnih lokalnih in svetovnih novicah lahko v njem preberete tudi več intervjujev. Strokovnjak za geopolitiko Laris Gaiser je spregovoril o položaju na Balkanu, Tržačan Jernej Šček o svoji knjigi Knjigarna odprta in »zamejstvu«, urbanist in arhitekt Mitja Peterlin pa o razvoju Trsta.

Ljubitelji vremena bodo lahko prebrali obračun najbolj zanimivih vremenskih pojavov, ki so zaznamovali leto 2024 na krajevni ravni. Ljubitelji potovanj pa bodo odkrili vse podrobnosti o potovanjih, ki jih v letu 2025 Primorski dnevnik prireja v sodelovanju s potovalno agencijo Aurora in krožkom Krut, in sicer v Maroko, Švico, na Finsko in Švedsko, v Lacij ... vse do daljne Kitajske.

V silvestrski številki Primroskega dnevnika vas pričakuje tudi celostranska križanka.