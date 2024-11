Danes stavka voznikov avtobusov

Danes poteka v Italiji celodnevna stavka voznikov avtobusov. Pozivu sindikatov FILT CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti in FAISA CISAL so se pridružili tudi na Tržaškem in Goriškem.

Vozniki v Trstu in okolici zagotavljajo le 30 odstotkov voženj na nekaterih relacijah med 6. in 9. uro ter med 13. in 16. uro. Gre za avtobusne linije 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 in 51.

V Gorici so zagotovljene samo mestne in medkrajevne avtobusne povezave, ki sodijo med osnovne oz. nujne storitve. V Tržicu in Gradežu ni zagotovljena nobena storitev. Enako velja za prevoze v ladjedelnico Fincantieri in najete avtobuse.