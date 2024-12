Deset let Muzeja SMO v Špetru z ministrom Arčonom

Odprtje Muzeja SMO (Slovensko Multimedialno Okno) v Špetru je bilo pomemben mejnik za Beneško Slovenijo. Odprli so ga v tem času leta 2013. Sklepna dogodka v okviru obeleževanja desetletnice bosta v četrtek in petek, 19. in 20. decembra, posebni gost pa bo podpredsednik slovenske vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

V četrtek ob 18. uri bo v SMO pogovor med publicistko Lucijo Tavčar in direktorico muzeja Donatello Ruttar z naslovom 10+1 = SMO; sledil bo koncert harmonikarja Aleksandra Ipavca. V petek ob 18. uri bo kulturni program: zvrstili se bodo srečanje na temo Poezija je popotnica in kos kruha z Mauriziom Mattiuzzo, predstavitev publikacije in dokumentarca o Valentinu Staniču, večerni koncert Antonia della Marina za saksofon in multimedijsko okolje, ki aktivira in spreminja SMO, z naslovom Fades/Bledenja/Dissolvenze.