Dežela Narodni dom pri Sv. Ivanu prepušča fundaciji

To, kar je pred nedavnim napovedal deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari, se je naposled zgodilo. Deželna vlada je namreč k poletnemu rebalansu deželnega proračuna za letošnje leto vložila tudi popravek, ki predvideva brezplačen prenos lastništva stavbe Narodnega doma pri Sv. Ivanu na organizacije slovenske narodne skupnosti, točneje na Fundacijo Narodni dom, ki sta jo oblikovali krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij.

Callari je popravek orisal na današnjem zasedanju prvega stalnega odbora deželnega sveta, ki je pristojen za proračun, finance in načrtovanje, pri čemer so se zasedanja udeležili tudi predsedniki drugih stalnih odborov. Po odbornikovih besedah bi bila morala kmalu po uradnem odprtju Narodnega doma oktobra lani steči konvencija. »Da bi se izognili nepotrebnim in težavnim upravnim postopkom v zvezi dobrino, ki jo v polnosti upravlja slovenska fundacija, smo se odločili, da lastništvo nepremičnine predamo,« je dejal Callari in poudaril, da je ukrep v skladu s tistim, kar je pred časom že sklenila država, ko je Fundaciji Narodni dom predala lastništvo Narodnega doma v Ul. Filzi v Trstu. Odbornik je pri tem prepričan, da gre v tem primeru za dodaten element soudeležbe in dejanskega sodelovanja s slovensko skupnostjo v Trstu.