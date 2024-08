Do kdaj Zaia in Fedriga s Salvinijem in Vannaccijem?

Italijanski parlament je na dopustu, v političnem življenju pa se prav v tem času dogaja marsikaj zanimivega. V vladni večini je opaziti vse večjo nestrpnost stranke Naprej, Italija do Bratov Italije in zlasti do Lige. Stranka, ki jo je ustanovil Silvio Berlusconi, se vse bolj ograjuje od svojih političnih zaveznikov. Skoraj ne mine dan, da mora zunanji minister in strankin vodja Antonio Tajani na področju zunanje politike »popravljati« stališča podpredsednika vlade Mattea Salvinija, ki je že zdavnaj z desne »prehitel« Brate Italije.

V Naprej, Italija ima še vedno veliko težo družina Berlusconi, ki je v zadnjih tednih tudi javno izrazila nezadovoljstvo nad razmerami v vladni koaliciji. Marina Berlusconi je v Corriere della Sera priznala, da je glede temeljnih civilnih svoboščin bližja bolj levi kot desni sredini, njen brat Piersilvio pa je očital Salviniju, da je glede poimenovanja milanskega letališča po očetu sprožil nepotrebno polemiko, ki je ne bi bilo, če bi se prej posvetoval z njegovo družino.

Glede Lige se marsikdo sprašuje, do kdaj bosta zmerna liberalna politika, kot sta Luca Zaia in Massimiliano Fedriga, lahko shajala s Salvinijem in z njegovo vse bolj desno usmerjeno politiko. Pooseblja jo nekdanji general Roberto Vannacci. Z njim je Liga na nedavnih evropskih volitvah pridobila glasove, a jih hkrati tudi izgubila.