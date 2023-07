Dobrodošli doma v znamenju čim večje povezanosti

»Ko se Slovenci povezujemo in družimo izven domovine, smo lahko več kot ponosni, da imamo svojo identiteto in imamo svojo državo.« Tako je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon dejal na sobotnem osrednjem dogodku prireditve Dobrodošli doma v Vipavi, na kateri se enkrat letno zberejo Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in domovine, ki ga je letos priredilo izseljensko društvo Slovenija v svetu v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, Rafaelovo družbo in Slovensko izseljensko matico ter ob finančni podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V Vipavi je bilo sicer osrednje srečanje, drugače se je prireditev začela v četrtek v Državnem zboru RS v Ljubljani, končala pa v nedeljo z 29. Taborom Slovencev po svetu prav tako v Ljubljani.

Celodnevno vipavsko srečanje je obsegalo pevske in gledališke nastope ter umetniške razstave in stojnice s tipičnimi proizvodi in izdelki domače obrti, ki so izraz stvarnosti slovenskih skupnosti v raznih evropskih državah, pa tudi npr. v ZDA, Argentini in Venezueli, prav tako so sodelovali predstavniki iz matice in zamejstva, v tem primeru otroci iz vrtca Mavrica iz Bračana na Goriškem in združenje Blanchini z Videmskega. Minister Arčon se je v svojem govoru zahvalil vsem Slovenkam in Slovencem, ki živijo zunaj meja Slovenije, da so si pred 32 leti prizadevali in s svojim delovanjem pomagali, da so Slovenijo države tako hitro priznale. Po njegovih besedah je Slovenija tudi ena redkih držav na svetu, ki ima resor, ki skrbi za rojake po svetu, katerega naloga je, »da skupaj utrjujemo narodno identiteto preko jezika, kulture, gospodarstva in da ostajamo tesno povezani«.

Kot že rečeno, se je prireditev Dobrodošli doma zaključila v nedeljo z 29. Taborom Slovencev po svetu, ki je potekal v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani in na katerem je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu zastopala državna sekretarka Vesna Humar. Po njenih besedah so na področju dela s Slovenci v zamejstvu in po svetu pred nami novi izzivi, ki jih bo potrebno reševati v sodelovanju z vsemi. Dogodek se je drugače pričel z mašo, nadaljeval pa z okroglo mizo o migracijah in novodobnem izseljevanju ter s kulturnim programom.