»Drugi Trumpov mandat ne bo zmernejši«

Elisabetta Vezzosi je redna profesorica za zgodovino Združenih držav Amerike ter sodobno zgodovino žensk in spola na oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu, na katerem je bila od leta 2018 do letošnjega julija predstojnica.

Kakšen bo drugi Trumpov mandat? Podoben kot prvi, zmernejši, bolj ekstremističen?

Ne verjamem, da bo zmernejši, ker je tokratna zmaga močnejša. Ni le zmagal predsedniških volitev, republikanci imajo večino v senatu, najbrž jo bodo osvojili tudi v predstavniškem domu. Na svoji strani pa ima tudi vrhovno sodišče. Mislim, da bo ostal zvest obljubam iz volilne kampanje, na vidiku so restriktivni ukrepi, povezani s priseljevanjem, o katerih je veliko govoril. Najbrž bo skušal omejiti zdravstveni sistem po reformi predsednika Baracka Obame, čeprav je zdravstvo skupaj s skrbjo za gospodarstvo med glavnimi prioritetami vseh volivcev. Ampak Trump bi omejil izdatke za zdravstvo kot tudi tiste za socialno skrbstvo.

Kar se tiče zunanje politike, se obeta zmanjšanje, če ne celo popolna ustavitev vojaških izdatkov za podporo Ukrajini, že od prvega mandata je zelo kritičen tudi do Nata. Malo verjetno je, da bi ZDA povsem zapustile zvezo, možno pa je, da bo Nato s Trumpom izgubil na politični teži in torej tudi operativnosti. Trump je močan podpornik Izraela, tako da je glede Bližnjega vzhoda izhodiščna točka ta. To je scenarij, ki se obeta.

Premik ZDA na desno je pomenljiv in nedvoumen. Kaj je privedlo do take slike?

Mislim, da je Kamala Harris »plačala« za Bidnovo administracijo, ker je njegova podpredsednica. Kot vemo, je bila naklonjenost Bidnu nizka, njej pa še nižja. To pa zato, ker kot podpredsednica ni imela veliko prostora pod soncem, pa čeprav so ji bili zaupani pomembni resorji, kot je tisti za priseljevanje. Plačala je torej tudi neupravičeno, saj je bila Bidnova gospodarska politika v resnici dobra in za inflacijo ni kriv predsednik. Kriviti Bidna za inflacijo je napačno, a se je očitno obrestovalo.

Kampanja Kamale Harris je bila dobra, čeprav kratka, zaradi znanih razlogov. Oškodovalo pa jo je verjetno dejstvo, da je šibka na področju gospodarstva, ki pa je za Američane na prvem mestu. Hkrati pa hote ni bila preveč eksplicitna glede Bližnjega vzhoda, ker je to delikatna in razdvajajoča tema, pri čemer bi sicer poudarila, da je zunanja politika navadno zadnja na spisku tem, ki zanimajo volivce in tudi tokrat je bilo tako.

Vse bolj pa sem mnenja, da je plačala tudi zato, ker je ženska. Proti njej so bili zlasti moški latinskoameriškega, a tudi afroameriškega porekla.