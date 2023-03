Država na prepihu interesov

Torkovi protivladni protesti v moldavski prestolnici so močno odmevali v medijih. Predvsem italijanski časopisi so jih predstavili kot novo vrelišče krize v najrevnejši evropski državi, ki je od začetka vojne pogosto v ospredju pozornosti. Mednarodna javnost namreč spremlja dogajanje v separatistični regiji Pridnestrje, od katerega je odvisna temperatura tako notranje kot zunanje politike države.

Tržačan Aljoša Race, ki se v teh dneh mudi v Kišinjevu, pa pravi, da so tovrstni protesti pogosti in da je bilo v ponedeljek zvečer v mestu dokaj umirjeno. »Predstavniki opozicije navadno postavijo šotore pred vladno in predsedniško palačo, dejansko gre za plačane ljudi, ki tam taborijo nekaj dni,« je njegova dokaj enostavna razlaga prizorov, ki se nepoznavalcem zdijo precej bolj dramatični. »En del prebivalstva je proruski, drugi pa promoldavski in vsak skuša dvigniti glas v pričakovanju na prihodnje volitve,« je torkovo zaostritev obrazložil Race.

Naš sogovornik je kritičen do novic, ki namigujejo na zgodbe v ozadju tudi takrat, ko teh ni. Podobno se v teh dneh dogaja okoli odpovedi letov v Moldavijo, ki jo je najavil Wizzair. »Ker je podjetje v madžarski lasti, se pojavljajo špekulacije, češ da morda Orban ve nekaj, česar ostali ne vedo,« je bil skeptičen naš sogovornik, ki v sosledju dogodkov ne vidi več logike. »Pred enim letom so bili ljudje precej bolj prestrašeni, mnogi so se celo začasno umaknili iz države. Danes tega strahu ni več, ostaja pa skrb, saj se lahko dejansko zgodi karkoli,« je še povedal Tržačan, ki v Moldaviji že nekaj let izvaja projekte za posodobitev javnih struktur, ki v aktualni luči približevanja EU zadevajo tudi vlado in parlament.

