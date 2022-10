Eksplozija na Škofijah

Koprski policisti so sinoči okrog 20.30 posredovali na Spodnjih Škofijah, kjer je pri zdravstveni ordinaciji močno počilo. Opazili so, da so poškodovana okna in vrata. Zavarovali so območje in opravili ogled kraja ter zavarovali sledi, so sporočili. Po prvih informacijah so ugotovili, da je bilo uporabljeno močnejše pirotehnično sredstvo. Danes se nadaljuje ogled in zbirajo dodatna obvestila glede na morebitno storitev kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Močan pok po detonaciji pirotehničnega sredstva pri stranskih vratih ambulante sredi Škofij je bilo sinoči slišati daleč naokrog, tudi v Plavje in Zgornje Škofije, medtem poročajo Primorske novice. Očividci naj bi bili videli moškega, ki je pred vrata odvrgel pirotehnično sredstvo.