Evropska komisija na obisku v Sloveniji

Evropska komisija je začela svoj današnji obisk v Sloveniji ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Kot sta povedala podpredsednica komisije Vera Jourova in komisar za pravosodje Didier Reynders, bodo s slovensko vlado govorili tudi o svobodi medijev in imenovanju delegiranih tožilcev. Kot je ob prihodu na Brdo pri Kranju povedal Reynders, bo tako z vlado kot na dvostranskem srečanju s pravosodnim ministrom Marjanom Dikaučičem govoril o tem, zakaj ni bilo mogoče izvesti imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. Poleg tega bodo govorili o tem, kako bo potekal nov transparenten postopek za predlaganje novega kandidata. Na koncu bo dogovor s slovensko vlado in glavno tožilko evropskega javnega tožilstva Lauro Kövesi, je dejal.

Na Brdo so zaenkrat prišli zgolj komisarji, ki se sestajajo s slovenskimi ministri. Premier Janez Janša in predsednica komisije Ursula von der Leyen pa sta obisk začela na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer sta si ogledala projekte, financirane iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Kasneje je predvideno tudi srečanje von der Leynove in Janše. Slovenska vlada in Evropska komisija bosta govorili o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja. Razpravljali bodo o evropskem zelenem dogovoru, digitalni preobrazbi, okrevanju in odpornosti, zunanjih odnosih s poudarkom na Zahodnem Balkanu ter o migracijah, varnosti, vladavini prava in konferenci o prihodnosti Evrope.

Sledilo bo delovno kosilo in novinarska konferenca Janše in von der Leynove. Kolegij komisarjev se bo sestal tudi s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem in več poslanci. Predsednico komisije bo sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor. Delegacija komisije bo obisk Slovenije končala z udeležbo na osrednji otvoritveni prireditvi ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU na Blejskem otoku.