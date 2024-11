Evropski parlament potrdil novo Evropsko komisijo

Evropski parlament je danes na zasedanju v Strasbourgu s 370 glasovi za potrdil novo Evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen. Proti je glasovalo 282 evropskih poslancev, 36 pa se jih je vzdržalo. Nova komisija, v kateri bo komisarka za širitev Marta Kos, bo mandat nastopila v nedeljo. Nekdanji minister v italijanski vladi Raffaele Fitto pa bo podpredsednik evropske komisije in komisar za kohezijo in reforme.

Komisija je tako prejela potrebno navadno večino glasov. Jih je pa prejela manj, kot jih je na julijskem glasovanju o imenovanju za nov mandat na čelu tega organa dobila nemška političarka iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ko je v 720-članskem parlamentu potrebovala absolutno večino. Tedaj jo je na tajnem glasovanju podprl 401 poslanec.

V novi 27-članski Evropski komisiji, ki jo bo uradno imenoval Evropski svet, bo 11 žensk, od tega bodo štiri izvršne podpredsednice. Dva podpredsedniška položaja bosta zasedla moška. 15 članov bodoče komisije prihaja iz EPP, pet iz vrst liberalcev (Renew), štirje pa iz vrst evropskih socialistov in demokratov (S&D). Po enega komisarja bodo imeli skrajno desni Evropski konservativci in reformisti (ECR) in Domoljubi za Evropo (PfE), eden pa ne pripada nobeni od evropskih političnih družin.

V drugi komisiji Ursule von der Leyen bo kar 21 novincev, med njimi tudi nekdanja slovenska diplomatka Marta Kos, ki bo pristojna za področje širitve EU, vključno z nadaljnjo podporo Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo.

Von der Leyen je pred glasovanjem v predstavitvi ekipe in delovnega programa komisije izpostavila, da bo prva večja pobuda nove Evropske komisije namenjena spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

T. i. kompas za konkurenčnost se bo osredotočil na zmanjšanje inovacijskega zaostanka za ZDA in Kitajsko, razogljičenje gospodarstva in okrepitev ekonomske varnosti, je pojasnila.