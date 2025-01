Evropski parlament se bo še ukvarjal z manjšinami

Evropski parlament se bo tudi v tem mandatu ukvarjal z manjšinami. V četrtek, 15. januarja, je bila namreč med zasedanjem v Bruslju ponovno ustanovljena Skupina za tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jezike, kot se zdaj imenuje posebno telo, ki v parlamentu obravnava zadeve, povezane z manjšinami.

Mešane skupine, »intergroups«, so sicer neformalna telesa, ki se običajno sestajajo enkrat mesečno in so odprta vsem poslancem. Oblikovanje te skupine je bilo vprašljivo, kajti število teh skupin je omejeno in zahtev je bilo veliko. Vodstvo parlamenta je na njeno ustanovitev pristalo, ko je predlog podprlo približno 40 poslancev vseh strank.

Za predsednika je bil izvoljen Loránt Vincze, poslanec madžarske stranke v Romuniji. Ta stranka je bila v prejšnjem mandatu povezana z madžarsko stranko Fidesz, tokrat pa se ni priključila k stranki Patriotov, ki jo je oblikoval madžarski premier Viktor Orbán, ampak se je vključila v skupino Evropske ljudske stranke, kateri pripada tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. To je nedvomno prižgalo zeleno luč za oblikovanje »manjšinske« skupine, ki sicer v Evropskem parlamentu deluje že več kot 40 let. Na prihodnjem zasedanju, ki bo 23. januarja v Strasbourgu, bodo izvolili dva podpredsednika. Med člani skupine je tudi južnotirolski poslanec Herbert Dorfmann.

Loránt Vincze je že drugi mandat evropski poslanec, je pa tudi predsednik največje evropske manjšinske zveze FUEN, katere članici sta tudi krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji SKGZ in SSO.