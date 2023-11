Expo 2030 bo potekal v Riadu. Tako so danes odločili z glasovanjem člani mednarodne organizacije BIE, ki je pristojna za organizacijo expojev, v kraju Issy-les-Moulineaux pri Parizu. Rim je prejel le 17 glasov, Riad pa kar 119. Dvanajst glasov več od Rima, se pravi, da 29 glasov, je prejelo tudi južnokorejsko mesto Busan. Predstavniki Saudske Arabije so se zmage veselili s petjem, objemi in poljubi, poročajo tiskovne agencije. V italijanskem taboru pa je bilo občutno veliko razočaranje.