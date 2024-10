Fedriga: EPK ne bo ob odprti meji

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je danes na vprašanje o tem, ali bo mogoče priložnost za preklic kontrol na italijansko-slovenski meji z vrnitvijo schengenskega režima v prihodnjem letu, ko bosta Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture, odgovoril takole: »Ne. Mislim, da je to danes jasno, da se bo s prihodnjim letom nadaljevalo izvajanje nadzora na mejnih prehodih, ki sicer lokalnemu prebivalstvu dovoljuje nemoteno prehajanje meje, ker se je to izkazalo za učinkovito pri prestrezanju tihotapcev z ljudmi.«

Ob tem se je pripadnikom varnostnih organov in notranjemu ministru Matteu Piantedosiju zahvalil za sodelovanje pri nadziranju meje, ne da bi to vplivalo na življenje obmejnih prebivalcev.

Vest o tem, da vlada zaenkrat ne razmišlja o umiku preklica schengenskega režima, je v torek sporočil minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, ki pa je v svoji trditvi bil nekoliko manj kategoričen kot predsednik deželne vlade FJK. Ciriani je dejal, da se je o nadzoru na italijansko-slovenski meji pogovarjal z notranjim ministrom Piantedosijem, ki mu je sporočil, da zaenkrat ni predviden preklic ukrepa o nadzoru na meji, ki je stopil v veljavo pred letom dni. Takrat je bilo rečeno, da gre za začasen ukrep.