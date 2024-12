Filippo Turetta obsojen na dosmrtno zaporno kazen

Sodišče iz Benetk je Filippa Turetto obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora Giulie Cecchettin. Bivšo partnerko je ubil na nekem parkirišču pri Vigonovu v Venetu v noči z 11. na 12. novembra 2023. Njeno truplo so 18. novembra lani našli v FJK, na dnu grape ob cesti, ki od jezera Barcis pelje do Piancavalla. Turetta je bil na begu in so ga aretirali nemški policisti. Z avtomobilom se je ustavil na odstavnem pasu avtoceste, ker je ostal brez bencina. Identifikacija je pokazala, da gre za osebo, za katero je bila zaradi suma umora razpisana mednarodna tiralica.

Sodišče v obsodbi ni upoštevalo oteževalnih okoliščin krutosti in zalezovanja, kljub temu pa mu je dosodilo najstrožjo možno kazen.

»Prevladala je pravica,« je med drugim izjavil Gino Cecchettin, oče Giulie Cecchettin, žrtve okrutnega femicida, ki je bil prisoten na razsodbi, »toda vsi smo poraženi,« je opozoril. Še naprej si bo prizadeval za senzibilizacijo javnosti proti vsem oblikam nasilja, je napovedal.

