Fincantieri išče 680 poklicnih profilov

680: toliko je poklicnih profilov, ki jih družba Fincantieri in drugih 30 z njo povezanih podjetij iščejo, da bi jih zaposlili. V ta namen bo prihodnjega 18. aprila v Tržiču potekal t.i. »recruiting day« oz. dan zaposlovanja, nanj pa se morajo zainteresirani prijaviti do 10. aprila.

Dogodek, ki bo največji tovrstnega značaja doslej v Furlaniji - Julijski krajini, so danes v Trstu predstavili direktor kadrovske službe družbe Fincantieri Luciano Sale, deželna odbornica za delo Alessia Rosolen in županja Občine Tržič Anna Cisint. »Recruiting day« bo namreč potekal v sodelovanju z Deželo FJK in Občino Tržič s ciljem, da se ljudi za opravljanje poklica privabi v našo deželo, kjer naj se tudi vključijo v tukajšnjo družbo. Predvsem pa je cilj pridobiti večje število delavcev, tehnikov, projektantov in uradnikov, ki jih družba Fincantieri, hčerinski družbi Marine Interiors in Centro Servizi Navali ter več drugih povezanih podjetij potrebujejo, da se lahko soočijo s povečanim obsegom dela in hkratnim pomanjkanjem delovne sile, kar velja predvsem za tesarje in varilce.

Delovna mesta, za katera se iščejo profili, se nahajajo zlasti v ladjedelnici v Tržiču, a tudi na drugih sedežih Fincantierija v FJK – v Trstu, Ronkah, kraju San Giorgio di Nogaro in Pordenonu. Med iskanimi profili so na primer tehniki proizvodnje in načrtovanja, nadzorniki proizvodnje, specializirani delavci (npr. tesarji, varilci, električarji ali monterji), dalje načrtovalci, analitiki dobavnih verig, vozniki z vozniškim dovoljenjem za prevoz tovorov, čistilci, tehnični delavci in upravni vodje.

Prijaviti se je mogoče do 10. aprila preko spletnih strani bit.ly/407GlR4, kjer so na voljo informacije in povezave za poklicne profile na posameznih sedežih. Osebje centra za zaposlovanje Dežele FJK bo opravilo prvi izbor med prijavljenimi kandidati: kdor ga bo prestal, bo povabljen na razgovor v okviru »recruiting daya« 18. aprila, ki bo potekal v Tržiču. Samo za poklicne profile, ki jih iščejo za sedež v Trstu, pa bodo razgovori potekali v naslednjih dneh na daljavo.