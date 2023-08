Gasilci rešili čredico koz

Pripadniki gasilske enote za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF iz Vidma so v četrtek ob 8. uri zjutraj posredovali na severovzhodni steni gore Lodin pri Paularu v Karniji, kjer je na nadmorski višini okrog 1800 metrov na skalni polici obtičala čredica sedmih koz. Presenetil jih je plaz in zaradi skrušenega skalovja niso mogle več nikamor. Na kraju so bile teden dni in so medtem že pojedle vso razpoložljivo rastlinje, primanjkovalo pa jim je tudi vode. Bile so povsem na robu moči. Lastniki so jih skušali doseči, toda je bil njihov trud zaman, ker je bilo območje nedosegljivo. Za pomoč so zato zaprosili na interventno telefonsko številko 112.

Gasilci so na goro Lodin prispeli s terenskim vozili, nato so se odpravili peš z vsem potrebnim orodjem na najbližje območje in opravili 300-metrski vzpon. Pritrdili so vrvi, nato so se spustili približno 60 metrov v globino in dosegli koze. Vse so z veliko pozornostjo zavarovali z vrvmi, ki so jih privezali na skalnato steno. Z vitlom so jih nato vsako posebej dvignili s police. Čredico so pospremili na varno in vse živali, žive in zdrave, izročili lastnikom planšarije zgornjega Lodina. Posredovanje se je zaključilo ob 20. uri.