Z bagerjem drsel po gozdnatem pobočju

Gorski reševalci iz Vidma so včeraj ob 11. uri posredovali v Ahtnu, kjer je bager zdrsnil z gozdne poti po strmini in pristal v gozdu več metrov nižje. Na srečo se ni prevrnil. Na njem je bil 63-letni moški, ki je utrpel več poškodb in udarcev, bil pa je pri zavesti. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in karabinjerji, priletel je tudi reševalni helikopter. Gorski reševalci so zdravstvenemu osebju pomagali pri reševanju. Na kraju so mu nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.