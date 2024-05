V manjšem bloku zagorelo stanovanje

Gasilci iz Tržiča in Gorice so včeraj malo pred 23. uro posredovali v Beglianu v občini Škocjan ob Soči, kjer je zagorelo v šeststanovanjski stavbi. Požar se je vnel v enem od stanovanj v drugem nadstropju. Moški, ki živi v njem, je stekel na cesto. Gasilci so začeli z gašenjem, pri čemer so ugotovili, da se je ogenj vnel v kuhinji in da se je nato razširil nad ostale dele stanovanja. Njihovi kolegi so v stavbi preverili prisotnost drugih stanovalcev in evakuirali dve osebi. Ogenj so pogasili in preprečili, da bi se požar razširil še na druga stanovanja. Celotno stavbo so zavarovali, za stanovanje, kjer je gorelo, so odredili nevseljivost. Nazadnje so prezračili celotno stavbo in preverili morebitno prisotnost strupenih plinov. Evakuirana stanovalca sta se vrnila v stanovanji. Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili policisti.