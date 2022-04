Golob slovenski Macron?

Predsedniške volitve v Franciji so v italijanskih medijih zasenčile parlamentarne volitve v Sloveniji in zmago Roberta Goloba. Vseeno volitve v sosednji državi odmevajo tudi v Italiji, kjer prevladuje sicer precej površinska in splošna ugotovitev, »da so bili v Parizu in v Ljubljani poraženi populisti«.

V dnevniku Corriere della Sera novinarka Irene Soave danes predstavlja veliko volilno zmago Golobovega gibanja kot »referendum o demokraciji«, Janeza Janšo pa kot privrženca bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a hkrati kot odločnega nasprotnika ruskega predsednika Vladimirja Putina. V članku beremo, da bo Golob sestavil vlado s stranko SD, najbrž pa tudi z Levico in z »naprednimi silami«, ki jim ni uspel preboj v parlament.

O Golobu kot o slovenskem Emmanueleju Macronu v milanskem dnevniku razmišlja španska političarka Iratxe Garcia Perez, ki v evropskem parlamentu vodi socialistično poslansko skupino. Podobno kot v Franciji so tudi v Sloveniji po njeni oceni volivke in volivci v nedeljo obrnili hrbet populizmu in desnici. »To je bil jasen signal avtokratski Janševi vladi, ki ni ščitila pravne države. Odpira se novo obdobje bolj evropsko naravnane Slovenije,« je optimistično prepričana Garcia Perez.

Nekateri italijanski časopisi predstavljajo sicer Goloba kot liberalno usmerjenega politika, drugi ga imajo za odraz naprednega tabora, zmagovito Gibanje Svoboda se v nekaterih občilih pojavlja s predznakom liberalne demokracije, v drugih pa levosredinsko gibanje po italijanskem vzoru.