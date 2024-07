$!Goričan na vrhu svetovne fotografije

»Kamor koli greste in kjer koli ste, boste vedno naleteli na tujce. Oni in mi smo povsod. Kjerkoli se znajdete, ste vedno, resnično in globoko v sebi tujec,« je prepričan kurator letošnjega beneškega bienala Adriano Pedrosa. Prireditev, ki je do 24. novembra na ogled v Arzenalu in v Giardinih, je naslovil Tujec povsod.

Tujci so bili tudi Italijani, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov, vključno s političnimi, zapustili državo. Njim je Pedrosa v Arzenalu namenil razstavo Italiani ovunque (Italijani povsod). Pedrosi se je zdela zanimiva tudi življenjska in ustvarjalna poti leta 1934 v Gorici rojenega fotografa Paola Gasparinija.

Fotografijo gverilca, ki je na ogled v Benetkah, je Gasparini posnel leta 1961 v mestu Trinidad na Kubi, kjer je prebival do leta 1965. Objavljal je predvsem v tamkajšnjih komunističnih časnikih in revijah, za ministrstvo za izobraževanje je dokumentiral kampanjo za pismenost prebivalstva na podeželju.

Gverilec z umazano uniformo sodi v serijo fotografij Cuba, de la utopia al desencanto (Kuba, iz utopije v razočaranje). Slika odraža težko življenje borcev za revolucijo, v seriji fotografij pa umetnik prikazuje nelahke življenjske razmere na otoku po zmagi revolucije in porazu diktature. Dela iz tega obdobja je Gasparini leta 1970 objavil v knjigi La ciudad de la columnas (Mesto stolpov), za katero je predgovor zapisal znani kubanskim pisatelj Alejo Carpentier.