Grozil partnerki in ostalim uslužbencem

Koprske policiste je včeraj ob 9.18 ženska obvestila, da je njena sodelavka prišla v službo z modrim očesom, kmalu za njo pa je prispel še njen partner, ki je grozil vsem zaposlenim. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 42 letni Koprčan dalj časa grdo in ponižujoče ravnal s svojo partnerko, pri čemer je nad njo izvajal psihično in fizično nasilje.

Policisti so ga izsledili in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Kasneje, ko so mu vročili odredbo o prepovedi približevanja, je pričel vpiti in žaliti tudi policiste, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog. Že v popoldanskem času je odredbo o prepovedi približevanja kršil, zaradi česar bodo zoper njega uvedli hitri postopek. Zaradi nasilja v družini bodo zoper moškega na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.