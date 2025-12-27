Carpaccieva Marija dokončno doma

Po nekajdnevnem septembrskem »postanku«, ko je bila za kratek čas na ogled javnosti v Piranu, je od Italije vrnjena oltarna slika beneškega renesančnega slikarja Vittoreja Carpaccia Marija z Detetom na prestolu in svetniki iz leta 1518 spet doma, tokrat dokončno. Pomembno vrnitev so danes zabeležili s slovesnostjo na izvornem mestu umetnine, in sicer v minoritski cerkvi sv. Frančiška Ašiškega v Piranu. Sliko so 4. septembra letos po 85 letih vrnili iz Padove. Tedaj je bila v piranski cerkvi na ogled nekaj dni, preden so jo odpeljali v ljubljanski restavratorski center, kjer so jo konservatorji-restavratorji pripravili za strokovno montažo v oltarno nišo in sočasno restavrirali še okrasni okvir.

Slika, ki jo je včeraj blagoslovil upokojeni koprski škof Jurij Bizjak, je tako spet na svojem mestu. »Z umestitvijo na izvirno mesto se za to sliko začenja novi čas, v domači hiši,« je poudaril pater Janez Šamperl, gvardijan piranskega minoritskega samostana. Obdobje restavriranja umetnine v prostorih Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v Ljubljani so med drugim izkoristili tudi v piranski cerkvi za dokončanje nekaterih restavratorskih postopkov in tehničnih zadev, vključno z novo razsvetljavo. V cerkvi so sliko postavili v renesančno nišo, dobila je tudi zaščitno steklo. Oltarno mojstrovino Vittoreja Carpaccia so v Piranu pričakali tudi originalni vijaki za okvir, ki je pritrjen v oltarno nišo. Pater Lino Blasi jih je po poročanju Primorskih novic leta 1940 shranil, ker je verjel, da se bo slika vrnila. Prav je imel.