Ilaria in Miran: nova preiskava!

Preiskavo o umoru novinarke Ilarie Alpi in snemalca Mirana Hrovatina je treba nadaljevati. Tako je določil rimski sodnik za predhodne preiskave Andrea Fanelli, ki je danes zavrnil zahtevo po prekinitvi preiskave o somalijskem umoru iz leta 1994 in naročil novo. Priziv proti prekinitvi preiskave so bili vložili sorodniki umorjene novinarke, novinarski sindikat FNSI in novinarska zbornica.

Ilaria in Miran sta marca leta 1994 v Somaliji pripravljala reportažo za tretjo vsedržavno mrežo Rai. Preiskovala sta trgovanje z orožjem in nevarnimi odpadki. V Mogadišu sta 20. marca padla pod steli še nekaznovanih morilcev.