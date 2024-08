Intenzivna nedelja za gorske reševalce

Gorski reševalci so imeli včeraj polne roke dela po Furlaniji - Julijski krajini. Ob 14.20 so reševalci iz rabeljske postaje, ki delajo v koči Brazzà, prejeli klic gospe, ki je obveščala o slabosti, ki je obšla tridesetletnika. Nahajala sta se 20 minut hoje od koče, reševalce pa sta prosila za nasvete. Slednji so jima položili na srce, naj kličeta enotno telefonsko številko za klice v sili, naposled pa sta se odločila, da nadaljujeta po svoji poti do koče. Tam so reševalci opazili, da je stanje mladeniča slabo, zato so ju prepeljali v dolino s terenskim vozilom, kjer ju je iz previdnosti pričakal rešilec.

Ob približno isti uri so prejeli samodejni klic v sili. Sprva so slutili, da se je pripetila prometna nesreča med smučarskim središčem Na Žlebeh in Rabeljskim jezerom. Ko so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da je samodejni klic v sili sprožil telefon, ki ga je izgubil kolesar.

Med 15.50 in 17.44 so morali rabeljski reševalci in finančni policisti posegati na Peči, kamor so se podali s terenskim vozilom, da bi priskočili na pomoč 82-letniku, ki se je počutil slabo zaradi utrujenosti 20 minut od vrha. Reševalci so ga prepeljali do Bele peči.

Naposled so se morali isti reševalci spet podati v gore, da bi priskočili na pomoč drugemu utrujenemu gospodu. Ta se je vračal v dolino s koče Zacchi.

Reševalci iz kraja Forni Avoltri so v popoldanskih urah pomagali Videmčanki (letnik 1956), ki si je poškodovala gleženj med spustom s koče Lambertenghi Volaia. Reševalca sta jo prepeljala do koče Tolazzi, od koder je nadaljevala sama pot.