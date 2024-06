iPhone bo od jeseni govoril slovensko

Novica, ki so jo mnogi pričakovali že zelo dolgo, je zdaj potrjena. Uporabniški vmesnik operacijskega sistema za pametne telefone Apple iPhone iOS 18, ki bo na trg prišel predvidoma sredi septembra, bo na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Novost v svetu tehnologije ni prelomna, je pa za slovenske uporabnike velika in tudi težko priborjena. Zanjo so se namreč v zadnjem letu precej prizadevali slovenski politiki tako na nacionalni kot na evropski ravni. Ključna sprememba, ki je podjetje Apple prisilila v dodajanje slovenščine, pa je bila novela zakona o javni rabi slovenščine, ki jo je slovenski državni zbor soglasno sprejel v začetku aprila. Ta tehnološkim podjetjem nalaga dolžnost, da svoje izdelke in storitve na slovenskem trgu ponujajo tudi v slovenščini.

Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob predstavitvi novele novembra lani posebej izpostavila, da je bil operacijski sistem Windows poslovenjen pred več kot 30 leti, Apple pa tega ni zmogel (ali hotel), čeprav izdelke ameriškega velikana uporablja zelo veliko Slovenk in Slovencev.

Zgled in precedens za ostale

Mobilni operacijski sistem iOS 18 je Apple predstavil v ponedeljek na svoji letni konferenci za razvijalce. Uporabniki pametnih telefonov iPhone Xs in vseh novejših modelov si bodo lahko najnovejši operacijski sistem brezplačno namestili jeseni, med jeziki uporabniškega vmesnika pa se je v skupini okoli 40 jezikov znašla tudi slovenščina. To pomeni, da bodo ukazi v menijih, nastavitvah in privzetih aplikacijah tudi v slovenskem jeziku, aplikacije pa bodo še naprej v jezikih, ki jih ponujajo njihovi proizvajalci.

Ministrica Vrečko je bila včeraj vidno zadovoljna. Dejala je, da je Apple prva večja korporacija, ki sledi zahtevi prenovljenega zakona o javni rabi slovenščine. »Pričakujemo, da jim bodo kmalu sledili tudi ostali proizvajalci in bodo tako končno vse naprave spregovorile v slovenskem jeziku,» je povedala.

»Vztrajnost se je izplačala,» je včeraj na poti v Bruselj, kjer se bo udeležila prvih povolilnih sestankov, na družbenih omrežjih zapisala slovenska poslanka Irena Joveva (Svoboda). Dodala pa je, da delo še ni končano. »Čaka nas še ‘bitka’ z Netflixom in njemu podobnimi multinacionalkami. To, da bodo tudi ponudniki t. i. pretočnih video vsebin morali spoštovati tudi slovenski jezik, bo predvidoma rešeno z naslednjo revizijo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je predvidena tekom novega mandata Evropskega parlamenta,» je še poudarila Joveva.

Uveljavitev slovenščine v svetu tehnologije, v katerem prevladuje angleščina, je tudi pomembna simbolna zmaga. Slovenski jezik je zdaj bolj enakopraven, uveljavitev določil zakona pa pomeni tudi zmago pravice in kulturnih interesov nad dobičkom kapitala.