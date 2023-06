Italija »pozabila« na svoje vojne zločince

Nekateri italijanski zgodovinarji, začenši z Enzom Collottijem, so takoj po drugi svetovni vojni opozarjali na hudodelstva in zločine italijanske vojske v okupiranih državah. Pri javnem mnenju, da ne govorimo pri politiki, so njihove raziskave naletele na mlačnost in brezbrižnost. Za rušenje mita o Italijanih dobrih ljudeh je bilo treba počakati na znamenito knjigo Angela Del Boce in objavo dokumentov iz t.i. omare sramote. Slednji razkrivajo, kako je povojna oblast, ob podpori in na prigovarjanje zahodnih zaveznikov, sistematično ščitila vojne zločince in preprečila njihovo sodno preganjanje.