Italijani v Istri imajo raje stranke

Poleg Furia Radina bo v novem hrvaškem parlamentu sedel tudi Italijan z Reke Erik Fabijanić, ki je bil izvoljen na listi levosredinske SDP, ki je po pričakovanju prevladala v Istri in na Reki, na državnem merilu pa doživela hud poraz. 59-letni ladijski inženir Fabijanić je doma z Reke in je že dolgo v politiki, doslej je predsedoval skupščini Reško-goranske županije. Po izvolitvi je dejal, da se čuti pripadnika italijanske narodne skupnosti, ne verjame pa v zajamčeni mandat, ki ga Hrvaška po ustavi namenja italijanski in drugim narodnim manjšinam. Na levosredinski listi so bili v sabor izvoljeni tudi trije kandidati Istrskega demokratskega sveta (Dieta istriana), ki izhajajo iz istrskega dvojezičnega okolja.

Za Radina je preteklo nedeljo glasovalo 890 volivk in volivcev od skupnih 950, ki so se opredelili za zajamčeni mandat italijanske skupnosti. Gre za zelo nizko volilno udeležbo, saj je Radin na zadnjih volitvah prejel nekaj več dva tisoč glasov, tokrat pa precej manj. Treba je namreč pomisliti, da je volivcev italijanske narodnosti v Istri in na Reki po neuradnih podatkih okoli 15 tisoč, ki se sodeč po številkah večinsko opredeljujejo za stranke in za njihove kandidate, kot so Fabijanić in kandidati IDS.