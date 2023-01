Italijanščine se je naučil v vojski

»Italijanščine sem se naučil pri vojakih,« je razkril predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher. To je povedal na seji pokrajinskega sveta, ki se je opredelil proti ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, za katero se zavzemajo nekateri predstavniki stranke Bratov Italije. Začenši s predsednikom senata Ignaziom La Russo, ki je sicer predlagal neke vrste »mini« obvezno vojaško službo (trajanje 40 dni). V Italiji so jo ukinili leta 2005 in sedaj temelji le na prostovoljni bazi. La Russa je prepričan, da bi sicer kratka obvezna vojaščina okrepila med naborniki patriotski čut.

49-letni Kompatscher se je torej naučil italijanščine v vojski, njegov rojak, svetovno znani smučar Gustav Thöni pa je jezik večinskega naroda začel nekoliko boljše obvladati, ko se je uveljavil na mednarodnem športnem prizorišču. Kompatscher vsekakor nasprotuje ponovni uvedbi obvezne vojaške službe, njeno ukinitev je označil kot veliko civilno pridobitev.