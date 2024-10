Slovenska četverica z optimizmom na uvodni veleslalom v Söldnu

Slovenska smučarska četverica, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Žan Kranjec, ki bo nastopila na uvodnem veleslalomu za svetovni pokal za sezono 2024/25 v alpskem smučanju v Söldnu konec tedna, je v prostorih Pošte Slovenije v središču Ljubljane predstavila načrte za uvodni konec tedna nove sezone. Cilji so visoki.

»V Söldnu sem bil že velikokrat uspešen, kdaj sicer tudi ne. Vendar verjamem, da če smučam dobro, mi teren leži in sem lahko med najboljšimi,« je dejal najbolj izkušen in najuspešnejši slovenski veleslalomist Žan Kranjec. Kot redni član elitne veleslalomske sedmerice bo imel konec tedna od slovenskega kvarteta na ledeniški premieri najboljše startno izhodišče za napad na nove stopničke. Povedal je tudi, da ima visoke cilje. Zlasti se želi resnično dobro pripraviti, da bo na tekmo prišel samozavestno in tam smučal, kot zna.

Optimistična je tudi Ana Bucik Jogan, ki je bila lani z 11. mestom na ledeniku Rettenbach najboljša Slovenka. Povedala je, da so opravili nekaj treningov v Val Senalesu in da so na koncu imeli tudi malo sreče z vremenom in se pripravili tudi v Söldnu na terenu za tekmo. Sicer pa so se v zadnjem času morali tudi prilagajati evropskim razmeram, ki so različne od tistih iz Južne Amerika in Ushuaie. »Vseeno verjamem, da se bom znala v Söldnu dobro zbrati in pokazati najboljše vožnje, da bom zadovoljna in nasmejana v cilju,« je izjavila.

Andreja Slokar v sezono stopa drugače kot lani, ko jo je zaznamovala zahtevna vrnitev po poškodbi. Samozavest črpa tudi iz dobre fizične priprave, telesno pripravljenost je dvignila na višjo raven, potem ko ji je začel pomagati nekdanji vodja ekipe šampionke Tine Maze, Andrea Massi. »Pri meni motivacija ni vprašljiva,« je povedala in dodala, da je zelo optimistična.

Tudi Neja Dvornik je dvignila kondicijsko raven, na račun telesne mase je pridobila mišično. Ima dobre občutke je izjavila in komaj čaka na start, da pokaže to, kar so trenirali.