Iz FJK dve državni sekretarki: Gava in Savino

Na seznamu 31 državnih sekretarjev, ki ga je danes odobrila vlada, sta tudi dve političarki iz Furlanije - Julijske krajine. To sta ligašica Vannia Gava, ki je v vladi Maria Draghija že bila državna sekretarka na ministrstvu za zeleni prehod, kjer tudi ostaja (resor so tačas preimenovali v okolje) in Sandra Savino iz stranke Naprej, Italija, ki je bila v minulem mandatu poslanka, a na septembrskih volitvah ni bila izvoljena. Berlusconijeva stranka ji je izborila državnosekretarsko mesto na ministrstvu za ekonomijo in finance. Vannia Gava pa je obenem postala tudi namestnica ministra Gilberta Pichetta Fratina.