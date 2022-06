Včeraj je okrog 22. ure skupina zapornikov v zaporu v Cremoni zanetili požar v zapornih celicah, verjetno iz protesta, ker niso dobili določenih zdravil. Ognjeni zublji so se nato razširili in zajeli še druga dva oddelka zapora v drugem in tretjem nadstropju, tako da je bilo potrebno evakuirati 80 zapornikov. Gasilci, ki so prišli na pomoč pravosodni policiji, so potrebovali nekaj ur, da so požar ukrotili.