Iz SDS izstopila poslanka Eva Irgl

Iz SDS je po 20 letih izstopila poslanka Eva Irgl. »Ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale,« je zapisala na družbenem omrežju Facebook. Poslanec SDS Dejah Kaloh pa je za STA dejal, da bo odločitev sprejel po sestanku z Anžetom Logarjem, ki je iz SDS izstopil prejšnji teden.

»Hvaležna sem za vse izkušnje, ki smo jih skupaj delili, in za vse tiste srčne ljudi, s katerimi sem se na svoji dosedanji politični poti srečevala. Priznam, ob tem mi je tudi težko. Odločitev za ta korak ni bila lahka, ampak čutim, da je bila nujna,« je zapisala Irgl.

Ob tem je dodala, da prihaja čas, ki bo presegel politiko konflikta »dveh polov« in v prostor vnesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje. »V pot, ki vzpodbuja politično širino v dobro Slovenije, globoko verjamem,« je še zapisala.

Izstop Irgl iz SDS prihaja po tem, ko je prejšnji teden iz stranke po 25 letih izstopil poslanec Anže Logar. Logar napoveduje stranko politične širine, a na to pot ne stopa sam, je dejal, ob tem pa povabil k sodelovanju. Do konca leta bo ustanovil stranko, do tedaj pa bo v DZ deloval kot nepovezan poslanec, je napovedal v četrtek.

Logar in Irgl sta med soustanovitelji Platforme sodelovanja, ki bo po Logarjevih besedah še naprej delovala kot društvo, mislišče oz. podium, nova stranka, ki bo nastala do konca leta, pa bo aktivna na političnem parketu.