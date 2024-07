Iz živalskega vrta v Visoke Ture

Ljubljanski živalski vrt (ZOO Ljubljana) se je pridružil mednarodnemu naravovarstvenemu projektu in tako prvič v zgodovini v naravo izpustil potomce svojih živali. Z namenom povečanja obstoječe populacije alpskih kozorogov so v avstrijsko gorovje Visoke Ture iz ZOO Ljubljana izpustili samca in štiri samice alpskega kozoroga.

V začetku julija so v omenjeno gorovje izpustili enajst alpskih kozorogov iz treh evropskih živalskih vrtov. Sodelovali so salzburški živalski vrt Hellbrunn, stuttgartski živalski vrt Wilhelma in ljubljanski živalski vrt.

Leta 2023 je bilo na območju Grossarltal v naravo preseljenih deset alpskih kozorogov iz različnih živalskih vrtov, da bi spodbudili povezovanje med prostoživečimi populacijami, ki še niso trajno povezane. Po prvi uspešni ponovni naselitvi v lanskem letu so kolegi iz Avstrije za sodelovanje prosili tudi ZOO Ljubljana, saj imajo z 28 živalmi eno od treh največjih čred alpskih kozorogov med vsemi živalskimi vrtovi v Evropski zvezi živalskih vrtov in akvarijev.

Za projekt izpustitve v naravo so v ZOO Ljubljana namenili pet mladih kozorogov, in sicer triletnega samca, dvoletno samico in tri enoletne samice. »Zaradi pomembnosti sodelovanja v takšnem projektu smo naše alpske kozoroge simbolično poimenovali po slovanskih božanstvih - Perun, Maja, Vesna, Živa in Zarja,« so zapisali.

