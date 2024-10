Izbrana slovenska kulinarika od 24 evrov navzgor

»Najokusnejši teden v letu« bo med 11. in 20. oktobrom potekal v kar 107 restavracijah in gostilnah po vsej Sloveniji, poročajo Primorske novice. Največ, 19, jih je iz Ljubljane, na Primorskem pa iz Nove Gorice, pet. Organizatorji, ki v okviru Izbora okusov ocenjujejo ponudnike, so k sodelovanju pritegnili osem restavracij s štirimi in 29 s tremi srčki za kakovost. Mize v okviru Tedna restavracij je potrebno rezervirati vnaprej prek spletne strani vivi.si, meniji pa se začnejo pri 24 evrih brez pijač in dodatkov. S Primorske sodeluje letos 16 gostiln: Grad Kromberk, Pri Hrastu, Tiffany, Calypso in Pikol - Jezerska vasica (na fotografiji družina Gašparin) iz Nove Gorice in okolice, Salicornia (Bertoki), Bistro Štorja (Postojna), Grad Štanjel Restaurant, Kruh in vino (Vipolže), Špacapanova hiša (Komen), Capra (Koper), Stara gostilna (Piran), Restavracija Marina Portorož, Gredič (Ceglo), Kendov dvorec (Spodnja Idrija) in Podfarovž (Vipava). Tokrat bo za 30 evrov mogoče jesti tudi v osmih prvoligaških restavracijah in gostilnah s štirimi srčki, med njimi so štiri z michelinko: Repovž (Šentjanž), TAbar, Strelec in JB (Ljubljana), Debeluh (Brežice), Grič (Šentjošt), Pavus (Laško) in Linhart (Radovljica).