Janko Petrovec iz Rima v Koper

Janko Petrovec je zapustil mesto dopisnika RTV Slovenija v Rimu in bo s septembrom nastopil funkcijo odgovornega urednika Radia Koper, njegovo mesto v italijanskem glavnem mestu bo znova prevzela Mojca Širok.

Petrovec je kot dopisnik v Rimu preživel osem let, prej je delal kot voditelj in urednik na Radiu Slovenija, še prej je bil igralec v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, kjer bo sedaj prebival. Ukvarja se tudi s prevajanjem in je prejemnik številnih novinarskih nagrad, njegova knjiga Karantena, dnevnik iz italijanskega obdobja koronavirusa, je bila v Sloveniji prava uspešnica.

Mojca Širok je svojo novinarsko pot začela na Radiu Študent in jo nadaljevala na Mladini, nato se je zaposlila na RTV Slovenija. Po prvem dopisniškem mandatu v Rimu se je vrnila v Ljubljano in nekaj časa vodila osrednja televizijska poročila, na kar se je spet vrnila v Rim, pred petimi leti pa odšla v Bruselj. Odlično poznavanje italijanske družbe je obeležila v več knjigah, napisala je tudi tudi tri kriminalne romane.