Joe Biden in Kamala Harris prisegla

Joe Biden je na zahodni strani kongresne palače z roko na družinskem svetem pismu iz 19. stoletja, ki ga je držala nova prva dama ZDA Jill Biden, prisegel na položaj 46. predsednika ZDA. Prisego je vodil predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts. V govoru po prisegi je Biden poudaril, da je danes dan demokracije in Američane pozval k enotnosti. Pred Bidnom je na položaj prve temnopolte podpredsednice ZDA prisegla Kamala Harris. Njeno prisego je vodila vrhovna sodnica Sonia Sotomayor.

Slovesna prisega Bidna in Harrisove je bila drugačna, saj zaradi pandemije covida-19 in vdora privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja na travniku National Mall ni bilo ljudi. Travnik do Washingtonovega spomenika so krasile ameriške zastave, slovesnost pa je varovalo 25.000 pripadnikov nacionalne garde.

Trumpa, ki ne priznava poraza na volitvah 3. novembra, na slovesnosti ni bilo, prišli pa so vsi še živeči nekdanji predsedniki ZDA s soprogami razen Jimmyja Carterja, ki je šibkega zdravja.

Slovesnost je vodila demokratska senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, ki skupaj z republikancem Royjem Bluntom iz Missourija predseduje inavguracijskemu odboru.

Ameriško himno je na slovesnosti zapela Lady Gaga, Jennifer Lopez pa je zapela pesmi This Land in America the Beautifull.

Biden je v svojem govoru po prisegi poudaril, da je demokracija zmagala, naštel izzive, ki jih čakajo in dejal, da se morajo z njimi spopasti skupaj na čelu s pandemijo covida-19, ki je zahtevala več kot 400.000 življenj Američanov.