Joško Prinčič gost na Sardiniji

Sardinija ima zelo stare in bogate pustne običaje, na katere so domačini zelo navezani in so predmet etnoloških ter antropoloških raziskav. Na otoku je zelo poznan, najbrž najbolj poznan pust v Mamoiadi, ki vsako leto privablja na tisoče obiskovalcev, na katerem igrajo glavno vlogo t.i. mamuthonesi. Primerjamo jih lahko na nek način s ptujskimi Kurenti in z beneškimi Blumarji, tudi mamuthonesi, ki se v pustni povorki družijo s t.i. issohadoresi (prvi so oblečeni v črnem, drugi v belem), preganjajo zle duhove in odganjajo nesreče.

Pandemija je tako lani kot letos močno prekrižala račune pustarjem v Mamoiadi, v kraju v pokrajini Nuoro pa so v avgustu vseeno uspeli uspešno izpeljati festival sardinskih zgodovinskih naselij z naslovom Abitare Connessioni.

Eden od gostov festivala je bil priznani zamejski fotografski mojster Joško Prinčič, ki se je predstavil z razstavo fotografij (skupaj jih je 24) pustnih mask od Karnije do Brkinov. Pust, kot je na lanski krstni otvoritvi razstave v kriškem Ljudskem domu-restavraciji Bita, dejal etnolog Jurij Fikfak, ni samo zabava in norčija, ampak tudi izraz lokalne zgodovine, ki ne sme v pozabo.