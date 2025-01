Jutri (nedelja) ob mrzlem zraku in padavinah možna pestra vremenska slika

Anticiklon, ki se trenutno zadržuje nad nami, bo že jutri oslabel in bodo zaznavni prvi vplivi solidne vremenske fronte, ki bo naše kraje dosegla v torek. Tokovi bodo jutri (nedelja) obrnili od jugozahoda, od koder bo pritekal vlažen zrak. Povečala se bosta oblačnost in vlaga. Ponekod bo zamegljeno, mestoma bo lahko občasno rosilo. Ob zadrževanju mrzlega zraka v najnižjih slojih ni izključena tudi kar pestra vremenska evolucija.

Arso je za jutri od 6. do 15. ure za jugozahod Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi poledice. Arpa iz FJK pa pričakuje, da bo ponekod v vzhodnih predelih FJK nad nadmorsko višino 300 do 400 metrov jutri lahko občasno naletaval sneg. Mestoma bi lahko nastala poledica, so zapisali, V nižjih predelih pa bo občasno rahlo deževalo.

V ponedeljek bo oblačno in vlažno z občasnimi rahlimi do zmernimi padavinami.

V torek bo naše kraje prešla vremenska fronta. Padavine se bodo okrepile, vmes bodo lahko tudi posamezne plohe ali nevihte. V gorah bo povečini snežilo.