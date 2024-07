Jutri se začenjajo razprodaje

Po vsej državi, razen v Trentinskem - Južnem Tirolskem, se jutri začenja čas poletnih razprodaj. V različnih deželah bodo trajale različno dolgo, v Furlaniji - Julijski krajini bodo 60-dnevne.

Ugodnosti poletnih razprodaj bo v Italiji po navedbah stanovske organizacije Confesercenti izkoristila vsaka druga oseba, natančneje 55 odstotkov prebivalstva, kar je sicer precej nižje od lanskega leta, ko je ta podatek znašal 61 odstotkov. Ocenjujejo, da bodo poletne razprodaje proizvedle več kot 3,5 milijarde evrov prometa. Vsako gospodinjstvo bo v povprečju na razprodajah potrošilo 202 evrov oziroma okrog 92 evrov na osebo.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah na to temo bodo ljudje najpogosteje kupovali obutve, zlasti športne copate, a tudi sandale in čevlje za pohodništvo. Sledijo majice in bluze, na tretjem mestu pa so hlače in krila.